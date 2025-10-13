Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2

иллюстративное фото: из открытых источников

Вторник будет в Украине холодным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь ожидается лишь +2…+6 градусов, а завтра днем +6…+10 градусов.

В центральной части и на востоке воздух прогреется до +8…+12, на юге Украины будет +12…+16 градусов.

Небольшие дожди пройдут в большинстве областей.

В Киеве 14 октября будет облачно, местами небольшой дождь. Ночью в столице ожидается +2...+4 градуса, днем около +8 градусов.

Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды. Речь шла о штормовом ветре и заморозках.