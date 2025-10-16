Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 17 октября еще будет достаточно тепло и без осадков, разве что в Винницкой, Черкасской и Волынской области пройдут незначительные дожди.

В субботу, 18 октября, усилится ветер, еще будет тепло, однако начнет снижаться температура воздуха на западе Украины.

19 октября, в воскресенье, похолодание, ощутимое, охватит практически Украину. В этот день дневная температура воздуха снизится до +4…+8 градусов.

"Резкая смена в большинстве областей Украины – 19 октября, дождь, вероятно мокрый снег, сильное похолодание. Потеплеет ориентировочно с 22 октября", – подытожила Н.Диденко.

