12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 16:14

Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине

16 октября 2025, 16:14
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 17 октября еще будет достаточно тепло и без осадков, разве что в Винницкой, Черкасской и Волынской области пройдут незначительные дожди.

В субботу, 18 октября, усилится ветер, еще будет тепло, однако начнет снижаться температура воздуха на западе Украины.

19 октября, в воскресенье, похолодание, ощутимое, охватит практически Украину. В этот день дневная температура воздуха снизится до +4…+8 градусов.

"Резкая смена в большинстве областей Украины – 19 октября, дождь, вероятно мокрый снег, сильное похолодание. Потеплеет ориентировочно с 22 октября", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине идет потепление до +15 градусов. Несмотря на это, температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2…+6 градусов, местами заморозки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики осень
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 16:51
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
13 октября 2025, 16:55
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 06:54
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей
16 октября 2025, 16:59
На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь
16 октября 2025, 16:56
Усик активно готовится к новому поединку
16 октября 2025, 16:29
Путешествие через лес за 9 тысяч долларов: в Закарпатье заблокировали каналы переправки военнообязанных через границу
16 октября 2025, 16:17
Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
16 октября 2025, 15:59
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »