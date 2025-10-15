11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 17:55

В Украине идет потепление до +15 градусов

15 октября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
фото: depositphotos.com
Читайте також
українською мовою

16 и 17 октября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

"Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков", – сообщила она.

Температура воздуха ночью остается низкой, ожидается +2…+6 градусов, местами заморозки.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается достаточно комфортная температура воздуха +10…+15 градусов, на северо-востоке будет холоднее, +7…+11 градусов.

"18 октября прибавится дождей, и даже с мокрым снегом, начнется похолодание в западных областях, а 19 октября и дожди, и почти повсюду в Украине ощутимо похолодание до дневных +5…+9 градусов", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 15 октября, в Украине будет преобладать прохладная погода. Дожди наиболее вероятны в Черниговской и Сумской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики потепление
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
13 октября 2025, 16:55
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 06:54
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
09 октября 2025, 15:49
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
На Днепропетровщине женщина очутилась в больнице после употребления дикорастущих грибов, похожих на маслята
15 октября 2025, 18:11
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
15 октября 2025, 18:11
Смертельное ДТП в Житомирской области: погибли два человека
15 октября 2025, 17:45
В Донецкой области украинские военные провели уникальную эвакуацию в 20 метрах от позиций россиян
15 октября 2025, 17:29
Суд закрыл дело против эксминистра инфраструктуры Пивоварского, подозреваемого в убытках на 49 млн долларов
15 октября 2025, 16:50
В Николаеве судили рецидивиста, сжегшего авто военного
15 октября 2025, 16:35
Вместо сосредоточиться на войне против врага – ставка на войну всех против всех
15 октября 2025, 15:59
Издевался над женой и угрожал: в Харькове домашнего тирана
15 октября 2025, 15:35
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »