В Украине идет потепление до +15 градусов

фото: depositphotos.com

16 и 17 октября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

"Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков", – сообщила она.

Температура воздуха ночью остается низкой, ожидается +2…+6 градусов, местами заморозки.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается достаточно комфортная температура воздуха +10…+15 градусов, на северо-востоке будет холоднее, +7…+11 градусов.

"18 октября прибавится дождей, и даже с мокрым снегом, начнется похолодание в западных областях, а 19 октября и дожди, и почти повсюду в Украине ощутимо похолодание до дневных +5…+9 градусов", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 15 октября, в Украине будет преобладать прохладная погода. Дожди наиболее вероятны в Черниговской и Сумской областях.