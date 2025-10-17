Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 18-го жовтня у західних областях почнеться зниження температури повітря. Вдень очікується лише +8…+12 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

На решті території завтра впродовж дня очікується +12…+15 градусів.

"Найближчої ночі в Україні передбачається +4…+10 градусів, тобто хмари прикриють нас від заморозків. Хіба що в Карпатах, зрозуміло, може бути нижче. У західній частині України посилиться вітер до сильного", – пише синоптикиня.

У Києві 18-го жовтня очікується волога хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший завтра з обіду, у другій половині дня.

"19-го жовтня у більшості областей України – різке похолодання, вдень до +4…+8 градусів, на сході та півдні ще втримається у неділю тепліша погода до +11…+15 градусів", – додала Н.Діденко.

Періодичні дощі очікуються у неділю в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні. За її словами, 17-го жовтня, ще буде досить тепло та без опадів, хіба що на Вінниччині, Черкащині та на Волині пройдуть незначні дощі.