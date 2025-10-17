70 ворожих дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 17 жовтня ворог здійснив масовану атаку по Україні близько 70 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими дронами з напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда . Близько 50 із них були "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що сили оборони відбивали напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, безпілотних систем та мобільних вогневих груп.

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО України збила або подавила 35 ворожих дронів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА по 10 локаціях, а уламки збитих дронів впали на двох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня російські війська масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки в місті на більш ніж 10 локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували всі екстрені служби. На щастя, ніхто не постраждав.