12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
20:54  16 октября
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
19:50  16 октября
В результате атак на Днепропетровщине погибла 58-летняя женщина, пострадали четыре человека
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 22:19

В Украине завтра введут графики отключений света

16 октября 2025, 22:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине завтра, 17 октября, продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, на 17 октября намечено продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.

Графики отключений не относятся к бытовым потребителям, но ситуация может измениться. В частности, в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что с 16:00 четверга до конца суток могут быть введены графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий во всех регионах Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина график отключения света графики отключения света экономика
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35
Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
16 октября 2025, 15:59
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Запорожье мужчина подделал медицинские справки и получил отсрочку от мобилизации
16 октября 2025, 21:40
Герои не вернулись домой: Кировоградщина попрощалась с тремя военными ВСУ
16 октября 2025, 21:28
Семейная ссора: в Киеве женщина подожгла дверь квартиры собственной дочери
16 октября 2025, 21:20
Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету
16 октября 2025, 21:07
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
16 октября 2025, 20:54
Правоохранители ищут пострадавших от работницы морга, которая обворовывала погибших на Харьковщине
16 октября 2025, 20:50
Трамп после разговора с Путиным: "На следующей неделе состоится встреча советников США и РФ"
16 октября 2025, 20:35
На Закарпатье будут судить должностных лиц Госземагентства, незаконно передавшие в частную собственность заповедные земли в Ужгороде
16 октября 2025, 20:11
Спасатели спасли животное, оставшееся под руинами дома в Доброполье
16 октября 2025, 20:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »