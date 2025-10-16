В Украине завтра введут графики отключений света

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, на 17 октября намечено продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.

Графики отключений не относятся к бытовым потребителям, но ситуация может измениться. В частности, в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что с 16:00 четверга до конца суток могут быть введены графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий во всех регионах Украины.