В Украине завтра введут графики отключений света
В Украине завтра, 17 октября, продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отмечается, на 17 октября намечено продолжение применения графиков ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.
Графики отключений не относятся к бытовым потребителям, но ситуация может измениться. В частности, в Черниговской области оператор систем распределения из-за тяжелой ситуации применяет сразу три очереди почасовых отключений.
Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что с 16:00 четверга до конца суток могут быть введены графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий во всех регионах Украины.