В Україні завтра введуть графіки відключень світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, на 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України. Графіки будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Зокрема в Чернігівській області оператор систем розподілу через важку ситуацію застосовує відразу три черги погодинних відключень.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що з 16:00 четверга до кінця доби можуть бути впроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах України.