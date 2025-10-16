В Україні завтра введуть графіки відключень світла
В Україні завтра, 17 жовтня, продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".
Як зазначається, на 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України. Графіки будуть діяти з 07:00 до 22:00.
Графіки відключень не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Зокрема в Чернігівській області оператор систем розподілу через важку ситуацію застосовує відразу три черги погодинних відключень.
Нагадаємо, Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що з 16:00 четверга до кінця доби можуть бути впроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах України.