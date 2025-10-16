12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
16 жовтня 2025, 22:19

В Україні завтра введуть графіки відключень світла

16 жовтня 2025, 22:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні завтра, 17 жовтня, продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, на 17 жовтня заплановане продовження застосування графіків обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України. Графіки будуть діяти з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Зокрема в Чернігівській області оператор систем розподілу через важку ситуацію застосовує відразу три черги погодинних відключень.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що з 16:00 четверга до кінця доби можуть бути впроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах України.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
