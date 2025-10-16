Фото: иллюстративное

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Это касается как населения, так и промышленных потребителей, для которых действуют специальные графики ограничения мощности до конца текущих суток.

Завтра, 17 октября, ограничения для промышленных предприятий запланированы на всей территории Украины с 07:00 до 22:00. В Черниговской области оператор распределительной системы ввел три очереди почасовых отключений, чтобы обеспечить стабильность работы энергосети.

Власти призывают потребителей электроэнергии пользоваться ресурсом экономно, ведь ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться в течение суток. Для оперативного получения информации рекомендуется следить за сообщениями облэнерго в вашем регионе.

Напомним, энергетическая система Украины готовится к тяжелому осенне-зимнему периоду из-за повреждения инфраструктуры в результате новых российских атак. Специалисты прогнозируют дефицит электроэнергии, и гражданам следует готовиться к чередованию длительных отключений и коротких периодов с питанием.