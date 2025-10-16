12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 15:59

Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света

16 октября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: dtek-dnem.com.ua
Читайте також
українською мовою

Аварийные отключения света могут продолжаться еще неделю

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает RegioNews.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся через неделю", – заявил он.

Зайченко заметил, что россияне изменили тактику ударов по украинской энергетической инфраструктуре и сейчас пытаются постепенно довести систему до непригодного для эксплуатации состояния.

Ранее в Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать.

Напомним, 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
электроэнергия свет отключения света экономика
Промышленность под ограничением: "Укрэнерго" предупреждает о графиках отключений
16 октября 2025, 11:27
Рост экономики Украины замедлился: Нацбанк назвал причины
16 октября 2025, 10:40
В Украине ввели экстренные отключения света: подробности
16 октября 2025, 10:06
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей
16 октября 2025, 16:59
На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь
16 октября 2025, 16:56
Усик активно готовится к новому поединку
16 октября 2025, 16:29
Путешествие через лес за 9 тысяч долларов: в Закарпатье заблокировали каналы переправки военнообязанных через границу
16 октября 2025, 16:17
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
16 октября 2025, 16:14
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »