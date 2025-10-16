Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
Аварийные отключения света могут продолжаться еще неделю
Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает RegioNews.
"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся через неделю", – заявил он.
Зайченко заметил, что россияне изменили тактику ударов по украинской энергетической инфраструктуре и сейчас пытаются постепенно довести систему до непригодного для эксплуатации состояния.
Ранее в Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать.
Напомним, 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу.
