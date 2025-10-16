Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света

фото: dtek-dnem.com.ua

Аварийные отключения света могут продолжаться еще неделю

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает RegioNews.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся через неделю", – заявил он.

Зайченко заметил, что россияне изменили тактику ударов по украинской энергетической инфраструктуре и сейчас пытаются постепенно довести систему до непригодного для эксплуатации состояния.

Ранее в Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать.

Напомним, 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу.