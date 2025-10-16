12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
20:54  16 жовтня
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
19:50  16 жовтня
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 23:30

В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах

16 жовтня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За останній місяць в Україні зросла вартість лимонів. При цьому раніше фрукт дешевшав

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

З травня по вересень 2025 року ціни на лимони падали. При цьому зараз почалось подорожчання. Наприклад, у вересні середня вартість лимонів становила близько 100 гривень. Зараз середня ціна становить 107,18 гривні.

В українських супермаркетах кілограм лимонів коштує в середньому:

  • Metro 99,90 гривні за кілограм;

  • Novus 99,00 гривні за кілограм;

  • Auchan 99,90 гривні за кілограм;

  • Megamarket 129,90 гривні за кілограм;

  • АТБ 99,79 гривні за кілограм;

  • Сільпо 104,40 гривні за кілограм;

  • Varus 99,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни фрукти
В Україні відчутно подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах
15 жовтня 2025, 23:00
Українці стали більше купувати алкоголь – витрати перевищили 14 млрд грн
14 жовтня 2025, 18:16
В Україні різко подорожчали популярні продукти
14 жовтня 2025, 12:59
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Польщі різко впали ціни на картоплю: скільки платити за кілограм в Україні
16 жовтня 2025, 23:00
В Україні завтра введуть графіки відключень світла
16 жовтня 2025, 22:19
На Запоріжжі чоловік підробив медичні довідки і отримав відстрочку від мобілізації
16 жовтня 2025, 21:40
Герої не повернулися додому: Кіровоградщина попрощалася з трьома військовими ЗСУ
16 жовтня 2025, 21:28
Сімейна сварка: у Києві жінка підпалила двері квартири власної доньки
16 жовтня 2025, 21:20
Тіньовий ринок сигарет в Україні знову росте: що загрожує курцям і бюджету
16 жовтня 2025, 21:07
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
16 жовтня 2025, 20:54
Правоохоронці шукають потерпілих від працівниці моргу, яка обкрадала загиблих військових на Харківщині
16 жовтня 2025, 20:50
Трамп після розмови з Путіним: "Наступного тижня відбудеться зустріч радників США і РФ”
16 жовтня 2025, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »