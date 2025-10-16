В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
За останній місяць в Україні зросла вартість лимонів. При цьому раніше фрукт дешевшав
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
З травня по вересень 2025 року ціни на лимони падали. При цьому зараз почалось подорожчання. Наприклад, у вересні середня вартість лимонів становила близько 100 гривень. Зараз середня ціна становить 107,18 гривні.
В українських супермаркетах кілограм лимонів коштує в середньому:
Metro 99,90 гривні за кілограм;
Novus 99,00 гривні за кілограм;
Auchan 99,90 гривні за кілограм;
Megamarket 129,90 гривні за кілограм;
АТБ 99,79 гривні за кілограм;
Сільпо 104,40 гривні за кілограм;
Varus 99,90 гривні за кілограм.
Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.