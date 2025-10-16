12:39  16 октября
16 октября 2025, 18:51

Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто

16 октября 2025, 18:51
Фото: НАБУ
НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации более 9 млн грн доходов, полученных якобы преступным путем

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, депутат завладел средствами частного общества, обещая его представителям помощь в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Однако после получения денег на счет близкого лица избранник не предпринял никаких действий в интересах компании.

Чтобы скрыть происхождение средств, депутат якобы разработал схему их легализации. Сначала более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей родственнику народного избранника, под видом оплаты за юридические услуги. Позже часть средств перевели на другой счет и потратили на покупку двух автомобилей премиум-класса – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии подозреваемый начал пользоваться автомобилем, создавая впечатление, что транспортные средства приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности. Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и других лиц, которые могут быть причастны к легализации средств.

Напомним, в Киеве раскрыли масштабную схему присвоения средств из госбюджета на сумму более 1,5 млрд грн. По данным следствия, бывший топ-чиновник ГФС, прикрываясь статусом адвоката, организовал "конвертационный центр" и привлек к махинации еще нескольких сообщников.

16 октября 2025
07 августа 2025
