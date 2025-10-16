12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 18:51

Народного депутата підозрюють у легалізації 9 млн грн, витрачених на елітні авто

16 жовтня 2025, 18:51
Фото: НАБУ
НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації понад 9 млн грн доходів, отриманих нібито злочинним шляхом

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, депутат заволодів коштами приватного товариства, обіцяючи його представникам допомогу в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Проте після отримання грошей на рахунок близької особи обранець не здійснив жодних дій на користь компанії.

Щоб приховати походження коштів, депутат нібито розробив схему їх легалізації. Спочатку понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, яка належить родичу народного обранця, під виглядом оплати за правові послуги. Пізніше частину коштів перевели на інший рахунок і витратили на купівлю двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав користуватися авто, створюючи враження, що транспортні засоби придбані за законні доходи від підприємницької діяльності. Дії особи кваліфіковано за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини справи та інших осіб, які можуть бути причетні до легалізації коштів.

Імені підозрюваного не називають, однак джерела видання Hromadske повідомляють про те, що мова йде про депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, парламентар привласнив кошти приватного товариства, пообіцявши його представникам допомогти отримати дозвіл перевезти мінеральні добрива за кордон.

Нагадаємо, у Києві викрили масштабну схему привласнення коштів із держбюджету на понад 1,5 млрд грн. За даними слідства, колишній топпосадовець ДФС, прикриваючись статусом адвоката, організував "конвертаційний центр" та залучив до оборудки ще кількох спільників.

