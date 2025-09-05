Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили масштабную схему отмывания денег в разных регионах Украины. В 2023-2025 годах фигуранты легализовали более 1,5 млрд грн, большинство из которых украли из госбюджета

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задержан рганизатор схемы – бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины, который прикрывался статусом адвоката и создал "конвертационный центр". К схеме он привлек еще четырех подельников: двух бухгалтеров и руководителя связанной компании, которая легализировала и обналичивала незаконные прибыли.

По материалам дела, среди основных клиентов "конвертцентра" были представители компаний, выполнявших подряды для бюджетных учреждений и пытавшихся присвоить государственные средства.

Чтобы скрыть финансовые махинации, организаторы создали десятки фирм, которые существовали только "на бумаге". Для встреч с клиентами и хранения теневой документации они арендовали офис в Киеве.

Во время обысков у организатора и его подельников правоохранители изъяли наличные деньги, полученные незаконным путем, печати фиктивных фирм, банковские карточки, компьютерную технику и документы, подтверждающие существование "схемы".

Всех пятерых фигурантов задержали. Им готовится объявление подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее прокуроры Киевской области объявили подозрение 42 фигурантам – среди них депутаты, чиновники, руководители госучреждений, поставщики и подрядчики. Их подозревают в коррупционных схемах, из-за которых государство потеряло более 468 млн грн.