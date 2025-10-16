12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 18:35

Найімовірніший сценарій зими: 4 години без електрики, 2 – зі світлом

16 жовтня 2025, 18:35
Фото: ілюстративне
Фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на держенергокомпанії, передає RegioNews.

В Україні готуються до складного осінньо-зимового сезону, адже нові російські атаки вже спричинили значні пошкодження енергетичної інфраструктури. За прогнозами фахівців, цього року система електропостачання працюватиме з відчутним дефіцитом, тому українцям слід готуватись до тривалих відключень. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.

За даними джерел видання в енергетичній галузі, Росія змінила тактику і тепер завдає поетапних ударів, знищуючи об’єкти генерації та підстанції регіон за регіоном. Найбільше страждають прикордонні області – Чернігівська, Сумська та Харківська. Ударів зазнають також об’єкти на Дніпропетровщині, Одещині, Миколаївщині та Запоріжжі.

Фахівці пояснюють: навіть найпотужніші системи протиповітряної оборони не можуть повністю перехопити десятки дронів і ракет, спрямованих на один об’єкт. Для виведення з ладу енергоблоку достатньо одного точного влучання. Тому українцям радять не розраховувати на швидке відновлення електропостачання у разі масштабних пошкоджень – ліквідація наслідків обстрілів може тривати тижнями.

Енергетики наголошують, що мета ворога – розбалансувати систему, створити дефіцит електрики на сході країни та розділити енергетичну мережу на дві частини. Якщо атаки продовжаться, можливі повторення ситуацій, подібних до блекаутів 2022 року, коли мільйони українців залишалися без світла, тепла й води.

Раніше повідомлялося, через аварійні відключення без світла залишилися мешканці кількох центральних областей України, зокрема Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Полтавщини. Тепер енергетики попереджають про можливі повторні знеструмлення, адже ситуація в енергосистемі залишається напруженою.

16 жовтня 2025
