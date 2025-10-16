Стало відомо, як довго триватимуть аварійні відключення світла

фото: dtek-dnem.com.ua

Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень

Про це РБК-Україна повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, передає RegioNews.

"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", – заявив він.

Зайченко зауважив, що росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану.

Раніше у Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути.

Нагадаємо, 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу.