16 жовтня 2025, 15:59

Стало відомо, як довго триватимуть аварійні відключення світла

16 жовтня 2025, 15:59
фото: dtek-dnem.com.ua
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень

Про це РБК-Україна повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, передає RegioNews.

"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", – заявив він.

Зайченко зауважив, що росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану.

Раніше у Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути.

Нагадаємо, 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу.

16 жовтня 2025
