Стало відомо, як довго триватимуть аварійні відключення світла
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень
Про це РБК-Україна повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, передає RegioNews.
"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", – заявив він.
Зайченко зауважив, що росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану.
Раніше у Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути.
Нагадаємо, 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу.
