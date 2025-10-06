Учебные центры ВСУ переносят в глубь Украины: названная причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, идет работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В этой связи встает задача – обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", – отметил Сырский.

По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа для того, чтобы новобранцы имели достаточно времени для овладения необходимыми навыками.

