РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Як передає RegioNews, про це повідомляє офіційна сторінка оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Вранці, 16 жовтня, росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомлялось, навчальні центри ЗСУ переносять вглиб України через дронові та ракетні загрози. Про це на початку жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.