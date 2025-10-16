12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 15:22

РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ

16 жовтня 2025, 15:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Як передає RegioNews, про це повідомляє офіційна сторінка оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Вранці, 16 жовтня, росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомлялось, навчальні центри ЗСУ переносять вглиб України через дронові та ракетні загрози. Про це на початку жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

РФ Україна війна атака ЗСУ навчальний центр
Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
16 жовтня 2025, 13:29
Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей
16 жовтня 2025, 12:55
В Україні з'явився військовий омбудсман: ним стала Ольга Кобилинська
16 жовтня 2025, 11:11
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
16 жовтня 2025, 16:14
Стало відомо, як довго триватимуть аварійні відключення світла
16 жовтня 2025, 15:59
На Одещині затримали правоохоронця, який за 18 000 доларів обіцяв перевезти "клієнта" через кордон
16 жовтня 2025, 15:41
У Херсоні загорілась квартира: є загиблі
16 жовтня 2025, 15:15
У Полтаві охоронець школи займався сексом із неповнолітньою
16 жовтня 2025, 14:59
Посилка для коханого: в Житомирі жінка намагалась передати чоловіку у в'язницю наркотики
16 жовтня 2025, 14:45
Харків'янка ставить світові рекорди у фридайвінгу: занурення на 84 метри та дев'ять золотих медалей
16 жовтня 2025, 14:44
На Волині затримали чоловіка, який пропонував прикордоннику 2000 доларів за незаконний перехід кордону
16 жовтня 2025, 14:33
Осінні канікули в Одесі скасували: навчання триватиме до зими
16 жовтня 2025, 14:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
