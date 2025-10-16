Елена Шуляк: Государство дало возможность брать кредит без драконовских процентов, что помогло тысячам семей купить свое жилье

иллюстративное фото: из открытых источников

Ипотечная программа "еОселя" стала серьезным стимулом для отечественной экономики. Каждая гривна, которую государство инвестировало в "еОселю", отмечают в партии "Слуга Народа", возвращается в бюджет почти тремя гривнами налогов через развитие строительства, производства стройматериалов, создание новых рабочих мест. За три года работы "еОсели" уже выдано почти 35 млрд грн кредитов, а 20 тыс. украинских семей смогли на эти средства купить свое заветное жилье.

"За последние три года тысячи украинских семей уже воспользовались программой "еОселя", и это лучший показатель того, что она действительно работает. Для Украины существование такой ипотечной программы с нормальными процентами (не под драконовские 20-30% и даже больше, которые были обычными на рынке, а под понятные ставки: 3% для военных, медиков, учителей, полицейских и 7% для других граждан) – это большой шаг в правильном направлении, который мы постоянно масштабируем и развиваем", – отмечает глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк и добавляет, что за это время программу расширили для ветеранов, переселенцев, а также адаптировали для покупки жилья на вторичном рынке: относительно недавно ВПЛ получили возможность брать в ипотеку жилье возрастом до 10 лет, а не до 3-х, как было раньше.

"Мы считаем, что и этого недостаточно, именно поэтому партия "Слуга Народа" продолжает выступать и за уменьшение первоначального взноса и снижение ставки. Так же совместно с коллегами из "Слуги Народа" внедряли законодательные инициативы, которые расширяли программу: например, добились возможности использования сертификатов "еВидновлення" для первого взноса по программе "еОселя" при покупке нового жилья", – добавляет глава партии.

Наиболее популярна программа среди военных и правоохранителей, которые составляют более половины всех участников "еОсели". Примечательно также, что четвертая часть тех, кто воспользовался возможностями программы, до этого вообще не имела жилья, и именно "еОселя" помогла их семьям его приобрести.

