12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 13:33

Елена Шуляк: Государство дало возможность брать кредит без драконовских процентов, что помогло тысячам семей купить свое жилье

16 октября 2025, 13:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Нардеп Шуляк: Каждая гривна, которую государство инвестировало в "еОселю", возвращается в бюджет почти тремя гривнами налогов

Ипотечная программа "еОселя" стала серьезным стимулом для отечественной экономики. Каждая гривна, которую государство инвестировало в "еОселю", отмечают в партии "Слуга Народа", возвращается в бюджет почти тремя гривнами налогов через развитие строительства, производства стройматериалов, создание новых рабочих мест. За три года работы "еОсели" уже выдано почти 35 млрд грн кредитов, а 20 тыс. украинских семей смогли на эти средства купить свое заветное жилье.

"За последние три года тысячи украинских семей уже воспользовались программой "еОселя", и это лучший показатель того, что она действительно работает. Для Украины существование такой ипотечной программы с нормальными процентами (не под драконовские 20-30% и даже больше, которые были обычными на рынке, а под понятные ставки: 3% для военных, медиков, учителей, полицейских и 7% для других граждан) – это большой шаг в правильном направлении, который мы постоянно масштабируем и развиваем", – отмечает глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк и добавляет, что за это время программу расширили для ветеранов, переселенцев, а также адаптировали для покупки жилья на вторичном рынке: относительно недавно ВПЛ получили возможность брать в ипотеку жилье возрастом до 10 лет, а не до 3-х, как было раньше.

"Мы считаем, что и этого недостаточно, именно поэтому партия "Слуга Народа" продолжает выступать и за уменьшение первоначального взноса и снижение ставки. Так же совместно с коллегами из "Слуги Народа" внедряли законодательные инициативы, которые расширяли программу: например, добились возможности использования сертификатов "еВидновлення" для первого взноса по программе "еОселя" при покупке нового жилья", – добавляет глава партии.

Наиболее популярна программа среди военных и правоохранителей, которые составляют более половины всех участников "еОсели". Примечательно также, что четвертая часть тех, кто воспользовался возможностями программы, до этого вообще не имела жилья, и именно "еОселя" помогла их семьям его приобрести.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского государство внедрило ряд нововведений, чтобы поддержать украинских школьников и учителей в новом учебном году, в частности речь идет о "Пакете школьника", бесплатном горячем питании и учительской надбавке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Елена Шуляк еОселя экономика жильё Слуга народа
Кабмин сменил даты отопительного сезона
13 октября 2025, 13:26
Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58
Зеленский перенес встречу со "Слугами народа"
07 октября 2025, 16:45
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
На Днепропетровщине мужчина корректировал удары россиян по аэропорту
16 октября 2025, 13:15
Массированная атака РФ на энергосистему: ПВО сбила более 280 целей
16 октября 2025, 12:55
Под Киевом мошенники продали дом футболиста
16 октября 2025, 12:45
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
16 октября 2025, 12:39
В Сумской области пограничники уничтожили 16 российских беспилотников
16 октября 2025, 12:31
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
16 октября 2025, 12:17
В Одессе пытались продать редкий артефакт времен Римской Империи
16 октября 2025, 11:56
Одессу временно возглавил Коваль: что известно о новом и.о. мєра
16 октября 2025, 11:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »