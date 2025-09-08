Пакет школьника, учительская доплата и виртуальная валюта: что ожидает украинские школы в новом учебном году

Фото: из личного архива

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского государство внедрило ряд нововведений, чтобы поддержать украинских школьников и учителей в новом учебном году.

Об изменениях рассказали в партии "Слуга Народа".

"Пакет школьника" – денежная помощь для семей, чьи дети идут в школу впервые. Размер выплаты – 5 тысяч гривен на каждого первоклассника. На эту сумму, поясняют в политической силе, родители будущих первоклассников могут приобрести все, что нужно для школы: канцтовары, детскую одежду или обувь и т.д. Так первоклассники получат вещи, необходимые для уверенного старта в обучении.

В партии "Слуга Народа" говорят, что деньги из "Пакета" можно потратить только безналично, рассчитываясь картой. Средства нужно использовать в течение шести месяцев с момента поступления на счет. В противном случае – неиспользованный остаток вернется в бюджет. Средства можно направить только на товары для детей в специализированных детских магазинах, супермаркетах, где есть отделы детских товаров, или в соответствующих интернет-магазинах.

Подать заявку на "Пакет школьника" можно до 15 ноября.

"Образование – всегда находится в фокусе внимания Президента Владимира Зеленского и Первой леди Елены Зеленской, которая занимается внедрением в Украине ряда школьных реформ, а также в фокусе внимания партии "Слуга Народа". На это направление в 2025 году выделены миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов. Подставляют плечо Украине в развитии образования, конечно, и международные партнеры, в частности Швеция, которая вкладывает свои средства в упомянутую программу "Пакет школьника". Со своей стороны хочу сказать, что партия "Слуга Народа" на центральном уровне в парламенте, наши фракции в местных советах по всей стране всегда поддерживали и будут поддерживать все решения, касающиеся улучшения учебного процесса для учеников и учителей", – отмечает Елена Шуляк.

Бесплатное горячее питание. "Пакет школьника" – не единственный инструмент, который внедряет государство для нового учебного года. Эта программа – один из элементов комплексных изменений от украинской власти, направленных на поддержку педагогов и учеников, улучшение условий их работы и учебы, а также на модернизацию образовательной базы. Государство уже запланировало в этом году, в частности, обеспечить горячим питанием учеников средних и старших классов и увеличить учительскую доплату.

Так, с нового учебного года ученикам 5-11 классов в прифронтовых областях бесплатно начнут предоставлять горячее питание. На необходимости этого постоянно акцентировала партия "Слуга Народа", ведь до сих пор такое питание получали только ученики младших классов по всей Украине. Сейчас государство прорабатывает возможность со следующего учебного года предоставить горячее питание для всех учеников 1-11 классов.

Учительская доплата. Поддержку от украинской власти продолжают получать и отечественные педагоги. С начала этого года они получают ежемесячную надбавку в 1000 грн на руки, но уже с сентября, то есть с начала нового учебного года, эта надбавка увеличивается вдвое до 2000 грн.

Повышенная надбавка, как поясняют в партии "Слуга Народа", предусмотрена для всех педагогов в школах, а их почти полмиллиона: это учителя, психологи, руководители кружков и групп продленного дня. Так педагоги на полной ставке в 2025 году дополнительно получат 16 тыс. грн надбавок.

Виртуальная валюта. В приложении "Мрия" для школьников появится собственная валюта, которой можно будет рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию или английскому языку. Такая функция заработает в бета-версии уже с 1 октября, а для всех – в следующем году. Школьники будут собирать "огоньки" за выполненные домашние задания, а также за выполнение "Кмитлывок" – ежедневной адаптированной к возрасту минивикторины. Получить баллы, которые будут называться "Мрийками", можно будет также за просмотр познавательных видео и выполнение тестов.

"Даже во время войны государство продолжает заботиться о нормальном и стабильном функционировании большинства сфер жизни общества. Особенно это касается образования – его качества, доступности и безопасности", – резюмируют в партии "Слуга Народа".

Напомним, как ранее сообщали в политической силе, государство сейчас активно работает над созданием серьезной образовательной базы для реформы старшей школы, которая начнется в сентябре 2027 года, и вкладывает в это направление миллионные инвестиции.