Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 13:26

Кабмин сменил даты отопительного сезона

13 октября 2025, 13:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Правительство изменило сроки продолжительности межотопительного и отопительного сезонов

Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №1267.

Согласно новому постановлению от 8 октября 2025 года, отопительный сезон 2025-2026 годов продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Документ вносит изменения в ранее принятое постановление КМУ от 19 июля 2022 года №812, которое регулирует поставки газа производителям тепловой энергии и бюджетным организациям.

В частности, в приложении к Положению, в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1, после формулировки "с 1 мая 2025 г. до 31 октября 2025 г. (межотопительный период)" добавлено уточнение: "с 1 ноября 2025 г. до 31 марта 2026 г."

Напомним, что ранее отопительный сезон устанавливался с 15 октября по 15 апреля, поэтому новым решением правительства его продолжительность сокращена до пяти месяцев.

Как сообщалось, в Черновцах уже начинают отопительный сезон . Тепло в больнице, учебном заведении и другие учреждения будут подавать по письменным обращениям руководителей.

отопительный сезон экономика документ Кабмин
