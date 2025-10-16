12:39  16 жовтня
16 жовтня 2025, 13:33

Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло

16 жовтня 2025, 13:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Нардеп Шуляк: Кожна гривня, яку держава інвестувала в "єОселю", повертається в бюджет майже трьома гривнями податків

Іпотечна програма "єОселя" стала серйозним стимулом для вітчизняної економіки. Кожна гривня, яку держава інвестувала в "єОселю", зазначають у партії "Слуга Народу", повертається в бюджет майже трьома гривнями податків через розвиток будівництва, виробництва будматеріалів, через створення нових робочих місць. За три роки роботи "єОселі" вже видано майже 35 млрд грн кредитів, а 20 тис. українських родин змогли на ці кошти купити своє омріяне житло.

"За останні три роки тисячі українських родин уже скористалися програмою "єОселя", і це найкращий показник того, що вона дійсно працює. Для України існування такої іпотечної програми з нормальними відсотками (не під драконівські 20-30% і навіть більше, які були звичними на ринку, а під зрозумілі ставки: 3% для військових, медиків, учителів, поліцейських і 7 % для інших громадян) – це великий крок у правильному напрямі, який ми постійно масштабуємо та розвиваємо", – зазначає голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк і додає, що за цей час програму розширили для ветеранів, переселенців, а також адаптували для придбання житла на вторинному ринку: відносно нещодавно ВПО отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як було до цього.

"Ми вважаємо, що й цього недостатньо, саме тому партія "Слуга Народу" продовжує виступати й за зменшення початкового внеску та зниження ставки. Так само спільно з колегами зі "Слуги Народу" впроваджували законодавчі ініціативи, які розширювали програму: наприклад, домоглися використання сертифікатів "єВідновлення" для першого внеску за програмою "єОселя" для купівлі нового житла", – додає очільниця партії.

Найбільш популярна програма серед військових та правоохоронців, які становлять більше половини всіх учасників "єОселі". Примітно також, що четверта частина тих, хто скористався можливостями програми, до цього взагалі не мала житла, і саме "єОселя" допомогла їхнім родинам його придбати.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", за ініціативою Президента України Володимира Зеленського держава запровадила низку нововведень, щоб підтримати українських школярів і вчителів у новому навчальному році, зокрема мова йде про "Пакунок школяра", безкоштовне гаряче харчування, вчительську доплату.

