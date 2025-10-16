Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Темпи зростання економіки України сповільнилися у другому кварталі 2025 року. Покращення ситуації прогнозується у другому півріччі

Про це повідомила пресслужба Національного банку, передає RegioNews.

За даними регулятора, реальний ВВП країни у другому кварталі 2025 року зріс лише на 0,7% у річному вимірі. Тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%.

Як зазначили в НБУ, на динаміку вплинули наслідки війни, зокрема втрати виробничих потужностей, а також слабкі результати аграрного сектору.

Попри це, споживчий попит залишався стабільним: роздрібна торгівля зросла на 4,7%, що частково підтримало економічну активність.

У агросекторі спостерігалося зменшення темпів зростання через несприятливі погодні умови. Пізні жнива призвели до падіння валової доданої вартості сільського господарства більш ніж на 23%. Частину врожаю очікують зібрати у третьому кварталі, що може покращити показники.

Водночас промисловість, будівництво та енергетика демонструють позитивні результати: енергосектор зріс на 5%, а будівництво – більш ніж на 12%.

Нацбанк очікує покращення економічної ситуації у другому півріччі завдяки активним жнивам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетних витрат.

Водночас безпекові ризики та обстріли критичної інфраструктури залишаються основними загрозами для економічного відновлення.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, Україна втратила майже 40% працездатного населення. Зокрема, 74% роботодавців повідомляють про брак кадрів, а середній дефіцит працівників у компаніях становить близько 15%.