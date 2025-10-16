09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 10:40

Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини

16 жовтня 2025, 10:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Темпи зростання економіки України сповільнилися у другому кварталі 2025 року. Покращення ситуації прогнозується у другому півріччі

Про це повідомила пресслужба Національного банку, передає RegioNews.

За даними регулятора, реальний ВВП країни у другому кварталі 2025 року зріс лише на 0,7% у річному вимірі. Тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%.

Як зазначили в НБУ, на динаміку вплинули наслідки війни, зокрема втрати виробничих потужностей, а також слабкі результати аграрного сектору.

Попри це, споживчий попит залишався стабільним: роздрібна торгівля зросла на 4,7%, що частково підтримало економічну активність.

У агросекторі спостерігалося зменшення темпів зростання через несприятливі погодні умови. Пізні жнива призвели до падіння валової доданої вартості сільського господарства більш ніж на 23%. Частину врожаю очікують зібрати у третьому кварталі, що може покращити показники.

Водночас промисловість, будівництво та енергетика демонструють позитивні результати: енергосектор зріс на 5%, а будівництво – більш ніж на 12%.

Нацбанк очікує покращення економічної ситуації у другому півріччі завдяки активним жнивам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетних витрат.

Водночас безпекові ризики та обстріли критичної інфраструктури залишаються основними загрозами для економічного відновлення.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, Україна втратила майже 40% працездатного населення. Зокрема, 74% роботодавців повідомляють про брак кадрів, а середній дефіцит працівників у компаніях становить близько 15%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна економіка ВВП Нацбанк війна відновлення
Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
Росіяни атакували підприємство в Чернігові
16 жовтня 2025, 08:58
Війна на Харківщині: відомо, скільки людей досі живуть у Вовчанську
16 жовтня 2025, 08:08
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Міста без мерів: рецепт узурпації влади
16 жовтня 2025, 10:49
У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20
В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
16 жовтня 2025, 10:06
На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
16 жовтня 2025, 10:00
Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
16 жовтня 2025, 09:30
У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн
16 жовтня 2025, 09:11
Росіяни атакували підприємство в Чернігові
16 жовтня 2025, 08:58
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »