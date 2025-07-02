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Война привела к потере около 40% трудоспособного населения Украины и серьезно усложнила ситуацию на рынке труда

Об этом сообщает первый заместитель Министра социальной политики Дария Марчак, передает RegioNews.

По данным Национального банка и Министерства экономики, война привела к потере Украины около 40% трудоспособного населения. В настоящее время более 1,7 миллиона украинцев, работавших до начала войны, находятся за границей, что составляет более 10% довоенного экономически активного населения. Это создает серьезные вызовы для рынка труда, а также актуализирует проблему эйджизма в стране.

Украина потеряла примерно 40% трудоспособного населения

Об этом во время выступления на HR Wisdom Summit 2025 рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Она подчеркнула, что правительство утвердило демографическую стратегию развития до 2040 года, учитывая нынешние тенденции. Украина переживает глубокий демографический кризис, проявляющийся стремительным старением населения: доля людей старше 65 лет выросла с 12% в 1991 году до 22% в 2024-м.

Из-за войны и ее последствий демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения: к 2041 году количество жителей может упасть до 28,9 миллиона, а к 2051 году - до 25,2 миллиона. Эти изменения в значительной степени влияют на рынок труда. Сейчас 74% работодателей сообщают о нехватке кадров, а средний дефицит работников в компаниях составляет около 15%.

Марчак также обратила внимание, что тенденция к старению населения сохранится, однако только 27% людей старше 50 лет работают. Для полноценного восстановления экономики стране необходимо привлечь дополнительно 4–5 миллионов работников. Эти вызовы требуют адаптации кадровой политики и активной борьбы с дискриминацией по возрасту.

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