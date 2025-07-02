13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 18:22

Украина потеряла почти 40% трудоспособного населения, - Минсоцполитики

02 июля 2025, 18:22
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Война привела к потере около 40% трудоспособного населения Украины и серьезно усложнила ситуацию на рынке труда

Об этом сообщает первый заместитель Министра социальной политики Дария Марчак, передает RegioNews.

По данным Национального банка и Министерства экономики, война привела к потере Украины около 40% трудоспособного населения. В настоящее время более 1,7 миллиона украинцев, работавших до начала войны, находятся за границей, что составляет более 10% довоенного экономически активного населения. Это создает серьезные вызовы для рынка труда, а также актуализирует проблему эйджизма в стране.

Украина потеряла примерно 40% трудоспособного населения

Об этом во время выступления на HR Wisdom Summit 2025 рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Она подчеркнула, что правительство утвердило демографическую стратегию развития до 2040 года, учитывая нынешние тенденции. Украина переживает глубокий демографический кризис, проявляющийся стремительным старением населения: доля людей старше 65 лет выросла с 12% в 1991 году до 22% в 2024-м.

Из-за войны и ее последствий демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения: к 2041 году количество жителей может упасть до 28,9 миллиона, а к 2051 году - до 25,2 миллиона. Эти изменения в значительной степени влияют на рынок труда. Сейчас 74% работодателей сообщают о нехватке кадров, а средний дефицит работников в компаниях составляет около 15%.

Марчак также обратила внимание, что тенденция к старению населения сохранится, однако только 27% людей старше 50 лет работают. Для полноценного восстановления экономики стране необходимо привлечь дополнительно 4–5 миллионов работников. Эти вызовы требуют адаптации кадровой политики и активной борьбы с дискриминацией по возрасту.

Ранее сообщалось, Елена Шуляк рассказала, как украинцам сменить профессию бесплатно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
рынок труда население Украина дефицит кадры эйджизм экономика
Разоблачена схема злоупотреблений при закупке винтовок для Минобороны - ущерб превышает 33 млн грн
02 июля 2025, 17:05
Минобороны прокомментировало сообщение о возможной остановке поставок оружия из США
02 июля 2025, 14:18
Эксперты рассказали, как уже два года чиновники преодолевают теневую экономику
02 июля 2025, 13:24
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Онуфрий будет оспаривать указ Зеленского о лишении его гражданства – УПЦ МП
02 июля 2025, 18:10
Правоохранители эвакуировали из Константиновки двух пострадавших после ночного обстрела
02 июля 2025, 18:03
В Украину 3 июля придет настоящая летняя жара
02 июля 2025, 17:55
Стало известно, сколько украинских военнопленных казнили россияне
02 июля 2025, 17:44
ГУР ликвидировало командующего ЧМФ РФ в Крыму
02 июля 2025, 17:41
В Днепре будут судить работника ТЦК, незаконно списавшего с военного учета 17 мужчин
02 июля 2025, 17:37
Незаконная вырубка велась с начала 2024 года: объявлены подозрения 12 участникам – изъяты тонны древесины
02 июля 2025, 17:27
Житель Тернополя потребовал 16 000 долларов за документы о непригодности к военной службе
02 июля 2025, 17:19
Разоблачена схема злоупотреблений при закупке винтовок для Минобороны - ущерб превышает 33 млн грн
02 июля 2025, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »