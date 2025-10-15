В большинстве областей отменили экстренные отключения света
В большинстве регионов Украины отменили экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
В 22:41 ДТЭК и местные облэнерго начали сообщать об отмене экстренных отключений электроэнергии в большинстве регионов Украины.
Отметим, что 15 октября по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения.
Ранее в Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук .
