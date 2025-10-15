У більшості областей скасували екстрені відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

О 22:41 ДТЕК та місцеві обленерго почали повідомляти про скасування екстрених відключень електроенергії у більшості регіонів України.

Зазначимо, 15 жовтня за командою Укренерго у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення.

Раніше у Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути. Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.