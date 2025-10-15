21:32  15 жовтня
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 22:59

У більшості областей скасували екстрені відключення світла

15 жовтня 2025, 22:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В більшості регіонів України скасували екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

О 22:41 ДТЕК та місцеві обленерго почали повідомляти про скасування екстрених відключень електроенергії у більшості регіонів України.

Зазначимо, 15 жовтня за командою Укренерго у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення.

Раніше у Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути. Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
