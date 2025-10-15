Суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського, якого підозрювали у збитках на 49 млн доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського через закінчення строків давності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВАКС.

Як зазначається, розслідування у справі розпочалося ще у 2016, а обвинувальний акт на розгляд ВАКС надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи становив 80 томів.

Справу закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України. ВАКС також скасував арешти, накладені на майно ексміністра.

За даними слідства, внаслідок схем Пивоварського Адміністрації морських портів України було завдано понад 49,63 мільйона доларів збитків.

