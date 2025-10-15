11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 16:50

Суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського, якого підозрювали у збитках на 49 млн доларів

15 жовтня 2025, 16:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського через закінчення строків давності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВАКС.

Як зазначається, розслідування у справі розпочалося ще у 2016, а обвинувальний акт на розгляд ВАКС надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи становив 80 томів.

Справу закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України. ВАКС також скасував арешти, накладені на майно ексміністра.

За даними слідства, внаслідок схем Пивоварського Адміністрації морських портів України було завдано понад 49,63 мільйона доларів збитків.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у дохід держави активів колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

