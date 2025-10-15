РФ атакувала Україну 113 БпЛА: ППО збила 86 дронів

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 жовтня противник здійснив масовану атаку БПЛА типу Shahed, Гербера та інших безпілотних систем із напрямків Міллєрово, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Загалом було зафіксовано 113 ударних дронів, близько 50 з яких – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 86 ворожих БПЛА.

Водночас зафіксовано 26 влучань дронів на 11 локаціях та падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, за останню добу українські Сили оборони лікідували 1070 окупантів та 191 одиницю техніки. Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби ППО, 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн