15 жовтня 2025, 10:19

РФ атакувала Україну 113 БпЛА: ППО збила 86 дронів

15 жовтня 2025, 10:19
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 15 жовтня противник здійснив масовану атаку БПЛА типу Shahed, Гербера та інших безпілотних систем із напрямків Міллєрово, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Загалом було зафіксовано 113 ударних дронів, близько 50 з яких – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 86 ворожих БПЛА.

Водночас зафіксовано 26 влучань дронів на 11 локаціях та падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, за останню добу українські Сили оборони лікідували 1070 окупантів та 191 одиницю техніки. Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби ППО, 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

На Дніпропетровщині збили 37 БпЛА: поранено 19-річного хлопця
15 жовтня 2025, 09:27
У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона
15 жовтня 2025, 08:41
Запорізька область під вогнем: поранено літнього чоловіка, пошкоджено житло та інфраструктуру
15 жовтня 2025, 07:34
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Зеленський призначив голову Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня 2025, 11:15
Україна повторно атакувала нафтовий термінал в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів
15 жовтня 2025, 10:52
У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
15 жовтня 2025, 10:38
На Запоріжжі ввели графіки аварійних відключень: що варто знати
15 жовтня 2025, 09:53
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
15 жовтня 2025, 09:39
На Дніпропетровщині збили 37 БпЛА: поранено 19-річного хлопця
15 жовтня 2025, 09:27
Втрати ворога за добу: мінус 1070 росіян і майже дві сотні одиниць техніки
15 жовтня 2025, 09:14
День слави Трампа, тиждень України в США і перспективи мирних переговорів
15 жовтня 2025, 08:56
У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона
15 жовтня 2025, 08:41
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
