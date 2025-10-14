Фото: ілюстративне

Про це повідомляють ЗМІ, передає RegioNews.

В Україні у травні 2025 року обсяги продажу алкоголю суттєво зросли – громадяни витратили близько 14,46 млрд гривень на спиртні напої. Це на 20-25% більше, ніж було на початку року. Така статистика від Державної податкової служби свідчить про зміну споживчих патернів.

Навіть попри підвищену інфляцію, військові ризики та зміну звичних фінансових пріоритетів, алкогольна сфера демонструє активність. Зокрема, акцизи з алкоголю істотно зросли: у січні 2025-го їх надходження були на 39,9% більші, ніж у січні 2024-го, і склали близько 9,3 млрд гривень.

Це зростання частково пояснюється інфляційним ефектом – коли ціни зростають, навіть щоб купити ту саму кількість продукту, витрачається більше грошей. Але не лише це: збільшення частини легальних продажів замість "тіні", стабільність роботи виробників і дистриб’юторів теж відіграють значну роль. Вони вносять більше надходжень до бюджету.

