На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
Українці стали більше купувати алкоголь – витрати перевищили 14 млрд грн

Фото: ілюстративне
Попри складну економічну ситуацію, українці продовжують активно купувати алкоголь, демонструючи зростання витрат і стабільність ринку спиртного

Про це повідомляють ЗМІ, передає RegioNews.

В Україні у травні 2025 року обсяги продажу алкоголю суттєво зросли – громадяни витратили близько 14,46 млрд гривень на спиртні напої. Це на 20-25% більше, ніж було на початку року. Така статистика від Державної податкової служби свідчить про зміну споживчих патернів.

Навіть попри підвищену інфляцію, військові ризики та зміну звичних фінансових пріоритетів, алкогольна сфера демонструє активність. Зокрема, акцизи з алкоголю істотно зросли: у січні 2025-го їх надходження були на 39,9% більші, ніж у січні 2024-го, і склали близько 9,3 млрд гривень.

Це зростання частково пояснюється інфляційним ефектом – коли ціни зростають, навіть щоб купити ту саму кількість продукту, витрачається більше грошей. Але не лише це: збільшення частини легальних продажів замість "тіні", стабільність роботи виробників і дистриб’юторів теж відіграють значну роль. Вони вносять більше надходжень до бюджету.

Раніше повідомлялося, в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги поставок за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують піднімати закупівельні ціни.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
