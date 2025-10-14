07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 10:03

Ночная атака дронов: враг выпустил 96 БПЛА, ПВО сбила 69

14 октября 2025, 10:03
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 октября (с 19:00 13 октября) противник атаковал Украину 96 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и дронами других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 ПВО сбила или подавила 69 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Враг успел поразить 27 ударными БПЛА по 7 локациям, а обломки сбитых дронов упали на еще одну локацию.

Напомним, враг продолжает целенаправленно уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области. На этот раз под удары попали Долинская и Новопражская общины. Зафиксировано повреждение зданий и отключение света в 5 населенных пунктах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПВО Украина война атака БПЛА российская армия
Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто
14 октября 2025, 09:09
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
Россия ударила по Харькову КАБами: повреждена больница, шестеро раненых
14 октября 2025, 07:01
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
14 октября 2025, 11:15
От идеи к бизнесу: на Харьковщине молодежи расскажут, как начать собственное дело
14 октября 2025, 11:08
СЗЧ и дезертирство: сколько украинских военных покинули службу с 2022 года
14 октября 2025, 10:50
В Киеве неизвестные избили военного: полиция говорит об инсценировке
14 октября 2025, 10:29
Кратко о Томагавках
14 октября 2025, 10:17
В Полтаве иностранец пытал и насиловал женщину, которую заманил в гости: дело передали в суд
14 октября 2025, 09:46
Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки
14 октября 2025, 09:34
В Запорожье эксполицейских осудили за госпредательство
14 октября 2025, 09:30
Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто
14 октября 2025, 09:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »