Ночная атака дронов: враг выпустил 96 БПЛА, ПВО сбила 69

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 октября (с 19:00 13 октября) противник атаковал Украину 96 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и дронами других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 ПВО сбила или подавила 69 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Враг успел поразить 27 ударными БПЛА по 7 локациям, а обломки сбитых дронов упали на еще одну локацию.

Напомним, враг продолжает целенаправленно уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области. На этот раз под удары попали Долинская и Новопражская общины. Зафиксировано повреждение зданий и отключение света в 5 населенных пунктах.