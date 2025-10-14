07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 09:09

Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто

14 октября 2025, 09:09
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки город Харьков и 8 населенных пунктов области подверглись вражеским ударам

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 62 человека.

В Харькове травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69 и 74 лет. Кроме того, острую реакцию на стресс испытали 50 пациентов больницы.

В Купянске пострадали женщины 78, 58 и 71 года и мужчины 57 и 72 лет.

Враг совершил атаку беспилотниками на Киевский район Харькова, а также нанес удары двумя управляемыми авиабомбами по Салтовскому району города.

Благодаря оперативным работам всем потребителям возобновили электроснабжение.

В Харьковской области враг интенсивно использовал различные виды вооружения. В результате атак пострадала гражданская инфраструктура:

  • В Харькове повреждено общежитие, предприятие, учебное заведение, больницу, хозяйственное сооружение, два нежилых здания, электросети и 24 автомобиля.
  • В Купянском районе зафиксированы повреждения автомобиля (с. Благодатовка), частного дома (г. Купянск), двух частных домов и двух хозяйственных построек (сел. Большой Бурлук).
  • В Харьковском районе обстрелами поврежден частный дом в селе Казачья Лопань.

Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиационные бомбы. Под удар попали Слободской и Салтовский районы. Шесть человек получили ранения обломками стекла.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война российская армия разрушения гражданские пострадавшие
Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
14 октября 2025, 07:46
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Полтаве иностранец пытал и насиловал женщину, которую заманил в гости: дело передали в суд
14 октября 2025, 09:46
Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки
14 октября 2025, 09:34
В Запорожье эксполицейских осудили за госпредательство
14 октября 2025, 09:30
На Хмельнитчине мужчина ударил кума ножом в шею: пострадавший в больнице
14 октября 2025, 08:54
Минус 1200 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 октября 2025, 08:39
Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет
14 октября 2025, 08:24
В Тернополе неизвестные больше суток блокировали в автомобиле бывшего футболиста Задорожного
14 октября 2025, 08:07
Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
14 октября 2025, 07:46
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »