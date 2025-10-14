Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто

Фото: Харьковская областная прокуратура

За минувшие сутки город Харьков и 8 населенных пунктов области подверглись вражеским ударам

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 62 человека.

В Харькове травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69 и 74 лет. Кроме того, острую реакцию на стресс испытали 50 пациентов больницы.

В Купянске пострадали женщины 78, 58 и 71 года и мужчины 57 и 72 лет.

Враг совершил атаку беспилотниками на Киевский район Харькова, а также нанес удары двумя управляемыми авиабомбами по Салтовскому району города.

Благодаря оперативным работам всем потребителям возобновили электроснабжение.

В Харьковской области враг интенсивно использовал различные виды вооружения. В результате атак пострадала гражданская инфраструктура:

В Харькове повреждено общежитие, предприятие, учебное заведение, больницу, хозяйственное сооружение, два нежилых здания, электросети и 24 автомобиля.

В Купянском районе зафиксированы повреждения автомобиля (с. Благодатовка), частного дома (г. Купянск), двух частных домов и двух хозяйственных построек (сел. Большой Бурлук).

В Харьковском районе обстрелами поврежден частный дом в селе Казачья Лопань.

Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиационные бомбы. Под удар попали Слободской и Салтовский районы. Шесть человек получили ранения обломками стекла.