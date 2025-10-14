Нічна атака дронів: ворог випустив 96 БПЛА, ППО збила 69

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) противник атакував Україну 96 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, щопПовітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила або подавила 69 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ворог встиг влучити 27 ударними БПЛА по 7 локаціях, а уламки збитих дронів впали на ще одній локації.

Нагадаємо, ворог продовжує цілеспрямовано нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області. Цього разу під удари потрапили Долинська та Новопразька громади. Зафіксовано пошкодження будівель та відключення світла у 5 населених пунктах.