11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
01:35  14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
14 жовтня 2025, 10:03

Нічна атака дронів: ворог випустив 96 БПЛА, ППО збила 69

14 жовтня 2025, 10:03
Читайте также
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) противник атакував Україну 96 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, щопПовітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила або подавила 69 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ворог встиг влучити 27 ударними БПЛА по 7 локаціях, а уламки збитих дронів впали на ще одній локації.

Нагадаємо, ворог продовжує цілеспрямовано нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області. Цього разу під удари потрапили Долинська та Новопразька громади. Зафіксовано пошкодження будівель та відключення світла у 5 населених пунктах.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
