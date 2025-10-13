20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
17:44  13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 23:35

Как в Украине за неделю подорожали овощи

13 октября 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине за неделю сменились ценники на овощи. Стало известно, что подорожало, а наоборот — стало дешевле

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине подешевела белокочанная капуста: 6-12 гривен за килограмм. Картофель и морковь также продолжают падать в цене: до 10-12 и 9-12 гривен за килограмм соответственно.

Помидоры дорожают: сейчас средняя стоимость достигла 20-50 гривен за килограмм. Также подорожал огурец: 40-75 гривен за килограмм. Сладкий перец тоже вырос в цене до 55-70 гривен за килограмм.

Пекинская капуста продается уже дешевле: 25-35 гривен за килограмм. Брокколи подорожали до 45-60 гривен за килограмм. Диапазон цен на цветную капусту расширился до 35-55 гривен за килограмм. Чеснок подорожал до 70-140 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
09 октября 2025, 01:55
В Украине изменились цены на капусту: сколько теперь стоит килограмм
08 октября 2025, 23:55
В Украине потеряли половину урожая ягод – почему так случилось
08 октября 2025, 23:00
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 00:55
"Это не выдумка": певица Кристина Соловий рассказала, как убегала от полиции с бывшим
14 октября 2025, 00:35
В Украине стремительно дорожает рапс: что происходит на рынке
13 октября 2025, 23:50
РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов
13 октября 2025, 21:55
Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии
13 октября 2025, 21:44
В Харькове мужчина воровал машины с помощью эвакуатора
13 октября 2025, 21:35
Россияне снова атаковали Константиновку в Донецкой области, есть жертвы
13 октября 2025, 21:29
В Ивано-Франковской области построят индустриальный парк
13 октября 2025, 21:15
На Криворожье 29-летний мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец
13 октября 2025, 21:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »