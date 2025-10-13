Иллюстративное фото

В Украине за неделю сменились ценники на овощи. Стало известно, что подорожало, а наоборот — стало дешевле

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине подешевела белокочанная капуста: 6-12 гривен за килограмм. Картофель и морковь также продолжают падать в цене: до 10-12 и 9-12 гривен за килограмм соответственно.

Помидоры дорожают: сейчас средняя стоимость достигла 20-50 гривен за килограмм. Также подорожал огурец: 40-75 гривен за килограмм. Сладкий перец тоже вырос в цене до 55-70 гривен за килограмм.

Пекинская капуста продается уже дешевле: 25-35 гривен за килограмм. Брокколи подорожали до 45-60 гривен за килограмм. Диапазон цен на цветную капусту расширился до 35-55 гривен за килограмм. Чеснок подорожал до 70-140 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.