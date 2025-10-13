20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 23:35

Як в Україні за тиждень подорожчали овочі

13 жовтня 2025, 23:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні за тиждень змінились цінники на овочі. Стало відомо, що подорожчало, а що навпаки — стало дешевше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні подешевшала білокачанна капуста: 6-12 гривень за кілограм. Картопля та морква також продовжують падати в ціні: до 10-12 та 9-12 гривень за кілограм відповідно.

Помідори дорожчають: зараз середня вартість досягла 20-50 гривень за кілограм. Також подорожчав огірок: 40-75 гривень за кілограм. Солодкий перець теж зріс в ціні до 55-70 гривень за кілограм.

Пекінську капусту продають вже дешевше: 25-35 гривень за кілограм. Броколі подорожчала до 45-60 гривень за кілограм. Діапазон цін на цвітну капусту розширився до 35-55 гривень за кілограм. Часник подорожчав до 70-140 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
09 жовтня 2025, 01:55
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні втратили половину врожаю ягід - чому так сталось
08 жовтня 2025, 23:00
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
14 жовтня 2025, 00:55
"Це не вигадка": співачка Христина Соловій розповіла, як тікала від поліції з колишнім
14 жовтня 2025, 00:35
В Україні стрімко дорожчає ріпак: що відбувається на ринку
13 жовтня 2025, 23:50
РФ ввечері запустила по Україні декілька груп ударних дронів
13 жовтня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії
13 жовтня 2025, 21:44
У Харкові чоловік крав машини за допомогою евакуатора
13 жовтня 2025, 21:35
Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
13 жовтня 2025, 21:29
В Івано-Франківській області збудують індустріальний парк
13 жовтня 2025, 21:15
На Криворіжжі 29-річний чоловік задушив жінку та скинув тіло в колодязь
13 жовтня 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »