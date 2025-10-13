Ілюстративне фото

В Україні за тиждень змінились цінники на овочі. Стало відомо, що подорожчало, а що навпаки — стало дешевше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні подешевшала білокачанна капуста: 6-12 гривень за кілограм. Картопля та морква також продовжують падати в ціні: до 10-12 та 9-12 гривень за кілограм відповідно.

Помідори дорожчають: зараз середня вартість досягла 20-50 гривень за кілограм. Також подорожчав огірок: 40-75 гривень за кілограм. Солодкий перець теж зріс в ціні до 55-70 гривень за кілограм.

Пекінську капусту продають вже дешевше: 25-35 гривень за кілограм. Броколі подорожчала до 45-60 гривень за кілограм. Діапазон цін на цвітну капусту розширився до 35-55 гривень за кілограм. Часник подорожчав до 70-140 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.