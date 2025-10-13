12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
10:44  13 октября
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 15:29

В Госпогранслужбе объяснили, почему возникают очереди на границе

13 октября 2025, 15:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Каждое взаимодействие с пограничником – больше, чем формальность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Очереди, вопросы и проверки могут казаться неудобными, но действительно процедуры необходимы, чтобы гарантировать вашу безопасность", – говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2025 года пограничники зафиксировали наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы с начала года. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше.

ГПСУ граница пограничники очереди
