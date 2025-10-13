В Госпогранслужбе объяснили, почему возникают очереди на границе

иллюстративное фото: из открытых источников

Каждое взаимодействие с пограничником – больше, чем формальность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Очереди, вопросы и проверки могут казаться неудобными, но действительно процедуры необходимы, чтобы гарантировать вашу безопасность", – говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2025 года пограничники зафиксировали наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы с начала года. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше.