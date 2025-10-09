13:50  09 октября
Россияне атаковали поезд с людьми в Черниговской области
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 12:24

В Одесской области пограничники обнаружили у 62-летней украинки большую коллекцию старинных марок

09 октября 2025, 12:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Пограничники Измаильского отряда обнаружили у 61-летней гражданки Украины почти 600 почтовых марок, датированных 1908-1980 годами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, коллекция включает в себя памятные выпуски, посвященные исследованию космоса, а также марки Кубы, Мадагаскара, Монголии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Буркина-Фасо и других стран. Вероятно, она представляет историческую или культурную ценность.

В настоящее время коллекция изъята до решения суда. Представители таможни составили соответствующий протокол.

Напомним, ранее в Одесской области задержали водителя, который пытался вывезти в Молдову товаров на 1 млн грн под видом гуманитарной помощи. Среди них – трикотажные изделия, медицинские товары и средства личной гигиены.

Одесская область марки фото ГПСУ граница
09 октября 2025
07 августа 2025
