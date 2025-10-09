В Одесской области пограничники обнаружили у 62-летней украинки большую коллекцию старинных марок

иллюстративное фото: из открытых источников

Пограничники Измаильского отряда обнаружили у 61-летней гражданки Украины почти 600 почтовых марок, датированных 1908-1980 годами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, коллекция включает в себя памятные выпуски, посвященные исследованию космоса, а также марки Кубы, Мадагаскара, Монголии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Буркина-Фасо и других стран. Вероятно, она представляет историческую или культурную ценность.

В настоящее время коллекция изъята до решения суда. Представители таможни составили соответствующий протокол.

Напомним, ранее в Одесской области задержали водителя, который пытался вывезти в Молдову товаров на 1 млн грн под видом гуманитарной помощи. Среди них – трикотажные изделия, медицинские товары и средства личной гигиены.