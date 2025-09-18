Август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы – ГПСУ

Иллюстративное фото: из открытых источников

В августе 2025 года пограничники зафиксировали наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы с начала года. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в "Укринформе", передает RegioNews.

"Август стал пиковым месяцем по количеству задержанных, пытавшихся незаконно пересечь границу. С 1 сентября количество таких случаев уменьшилось. Аналогичную динамику мы видели и в прошлом году, когда после июля наблюдалось постепенное снижение вплоть до весны", – отметил он.

Больше всего нарушений фиксируется на границе с Румынией. Далее по активности – участки границы с Молдовой, Венгрией и Словакией. Меньше случаев нарушений зафиксировано на "зеленом" участке границы с Польшей.

В то же время, по словам Демченко, на польском направлении наблюдается значительное количество попыток нарушений именно в пунктах пропуска.

"На участке границы с Польшей из-за наибольшего пассажиропотока открывается больше нарушителей, которые пытаются незаконным способом пересечь границу на путях легального выезда через пункты пропуска. Там они пытаются использовать либо поддельные документы, либо сфальсифицировать условия своего выезда", – пояснил он.

По прогнозам Госпогранслужбы, с приближением холодов количество таких случаев и дальше будет уменьшаться – такую тенденцию уже наблюдали в предыдущие годы.

Напомним, ранее польские пограничники сообщали о росте потока украинцев после разрешения уезжать за границу мужчинам 18-22 лет. Количество пересечений границы возросло в 12 раз.

