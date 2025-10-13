У Держприкордонслужбі пояснили, чому виникають черги на кордоні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кожна взаємодія з прикордонником – більше, ніж формальність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Черги, запитання та перевірки можуть здаватися незручними, але насправді процедури необхідні, щоб гарантувати вашу безпеку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2025 року прикордонники зафіксували найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону з початку року. Проте з настанням осені таких випадків стає менше.