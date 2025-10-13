Кабмін змінив дати опалювального сезону

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це зазначається у постанові Кабінету міністрів України №1267.

Згідно з новою постановою від 8 жовтня 2025 року, опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Документ вносить зміни до раніше ухваленої постанови КМУ від 19 липня 2022 року №812, яка регулює постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним організаціям.

Зокрема, у додатку до Положення, в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1, після формулювання "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" додано уточнення: "з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)".

Нагадаємо, що раніше опалювальний сезон встановлювався з 15 жовтня по 15 квітня, тож новим рішенням уряду його тривалість скорочено до п’яти місяців.

Як повідомлялось, у Чернівцях уже розпочинають опалювальний сезон. Тепло у лікарні, навчальній заклади та інші установи подаватимуть за письмовими зверненнями керівників.