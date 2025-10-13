12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 13:26

Кабмін змінив дати опалювального сезону

13 жовтня 2025, 13:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів

Як передає RegioNews, про це зазначається у постанові Кабінету міністрів України №1267.

Згідно з новою постановою від 8 жовтня 2025 року, опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Документ вносить зміни до раніше ухваленої постанови КМУ від 19 липня 2022 року №812, яка регулює постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним організаціям.

Зокрема, у додатку до Положення, в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1, після формулювання "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" додано уточнення: "з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)".

Нагадаємо, що раніше опалювальний сезон встановлювався з 15 жовтня по 15 квітня, тож новим рішенням уряду його тривалість скорочено до п’яти місяців.

Як повідомлялось, у Чернівцях уже розпочинають опалювальний сезон. Тепло у лікарні, навчальній заклади та інші установи подаватимуть за письмовими зверненнями керівників.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
