Трамп може попередити Путіна про поставки Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп не виключив, що може попередити російського президента Володимира Путіна про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk у разі, якщо війна не буде врегульована найближчим часом

Про це пише "Кореспондент" із посилання на слова американського президента, озвучені під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, передає RegioNews.

Трамп зазначив, що прагне забезпечити Україну новими партіями озброєння на прохання президента Володимира Зеленського.

"Їм би хотілося Tomahawk. Ми говорили про це. Тож подивимося. Ну, не знаю, можливо, мені доведеться поговорити з Росією, чесно кажучи, про "Томагавки"", – сказав Трамп.

На уточнююче питання, чи збирається він ще раз говорити з Путіним, Трамп відповів: "Можливо, я поговорю з ним. Я можу сказати: "Слухайте, якщо цей конфлікт не буде вирішено, я надішлю їм "Томагавки"". Це неймовірна, дуже агресивна зброя. Росії це не потрібно, але я можу це сказати, якщо війна не буде врегульована".

Водночас Трамп наголосив, що прагне завершення війни в Україні.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Довідка: Tomahawk – це стратегічна і тактична ракета великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.

Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні) та можливість запуску із різних платформ. Точна дальність ракети засекречена.

