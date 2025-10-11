16:46  11 октября
Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира
На Черниговщине уничтожили боеприпас "Искандер-К", упавший возле жилых домов
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
11 октября 2025, 19:11

Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk в Украину

11 октября 2025, 19:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Axios.

Отмечается, что президент Трамп обсудил с президентом Зеленским возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

У Зеленского считают, что такое оружие поможет вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Издание не уточнило, принято ли решение по поставкам ракет.

Напомним, Tomahawk – это стратегическая и тактическая ракета большой дальности, преодолевающая путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные) и возможность запуска с разных платформ. Точная дальность ракеты засекречена.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп почти принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналиста.

