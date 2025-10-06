Украинские пограничники отбили вражеский штурм Константиновки в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Воспользовавшись ухудшением погодных условий, противник предпринял попытку захватить Константиновку на Донетчине. Враг применил тяжелую бронетехнику: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ и т.д.

Пилоты Феникса успешно отработали все враждебные цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр. Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага.

Также во время отражения вражеского штурма была обнаружена и уничтожена пушка, под прикрытием которой происходила атака.

Напомним, в Константиновке Донецкой области женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна. У местной жительницы были психологические расстройства из-за военных действий.