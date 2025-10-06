Украинские пограничники отбили вражеский штурм Константиновки в Донецкой области
Пилоты пограничного подразделения «Феникс» отразили очередной штурм Константиновки в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Воспользовавшись ухудшением погодных условий, противник предпринял попытку захватить Константиновку на Донетчине. Враг применил тяжелую бронетехнику: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ и т.д.
Пилоты Феникса успешно отработали все враждебные цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр. Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага.
Также во время отражения вражеского штурма была обнаружена и уничтожена пушка, под прикрытием которой происходила атака.
