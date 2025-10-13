Втрати ворога: понад тисячу загиблих, знищено сотні одиниць техніки – підсумки доби

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1140 окупантів. Знищено три танки, 21 артилерійську систему, дві РСЗВ і 232 безпілотники

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

Раніше українські прикордонники показали, як відбили російський штурм Костянтинівки на Донеччині. Пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши окупантам просунутися ані на метр.