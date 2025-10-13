06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
13 жовтня 2025, 08:25

Втрати ворога: понад тисячу загиблих, знищено сотні одиниць техніки – підсумки доби

13 жовтня 2025, 08:25
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1140 окупантів. Знищено три танки, 21 артилерійську систему, дві РСЗВ і 232 безпілотники

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

Раніше українські прикордонники показали, як відбили російський штурм Костянтинівки на Донеччині. Пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши окупантам просунутися ані на метр.

Генштаб ЗСУ техніка втрати росіян війна окупанти солдати
На Дніпропетровщині ППО збила 4 дрони: пошкоджені будинки та газогін
13 жовтня 2025, 07:53
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка, 3 поранених
12 жовтня 2025, 18:39
На Харківщині внаслідок обстрілів БпЛА – 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка
12 жовтня 2025, 11:20
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Російський дрон атакував автівку на Запоріжжі: один загиблий і троє поранених
13 жовтня 2025, 07:29
П'ятеро загиблих і 44 поранених: наслідки російських атак на Сумщині у жовтні
13 жовтня 2025, 07:13
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка, 3 поранених
12 жовтня 2025, 18:39
В Україні активізувалося онлайн-шахрайство з орендою "неіснуючого" житла
12 жовтня 2025, 18:27
На Донеччині російський обстріл забрав життя 4-річної дівчинки та поранив священника
12 жовтня 2025, 17:30
У Києві 30-річному чоловіку повідомили про підозру за стрілянину у барі на Печерську
12 жовтня 2025, 16:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
