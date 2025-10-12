Фото: иллюстративное

С 12 октября на внешних границах ЕС вводится цифровая система регистрации въезда и выезда для граждан, путешествующих на короткий срок

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.

С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза вводится новая система регистрации въезда и выезда – EES (Entry/Exit System). Она охватывает всех граждан, не являющихся гражданами ЕС и путешествующих в страны Союза на короткий срок. Цель нововведения – автоматизировать пограничные процедуры и заменить традиционную штамповку паспортов на цифровую регистрацию.

Для регистрации в системе путешественники должны предоставить свои биометрические данные. Это фотография лица и отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет). Данные фиксируют непосредственно на границе или в аэропорту при прохождении контроля. Биометрические данные и паспортные сведения хранятся в системе в течение трех лет после последнего въезда. При повторных поездках повторная сдача отпечатков пальцев не требуется, только обновляется фотография; в случае замены паспорта процедуру придется пройти снова.

Регистрация в EES касается всех граждан, которые находятся в ЕС до 90 дней в течение 180 дней. Исключение составляют лица с временной защитой, владельцы вида на жительство или долгосрочных виз стран ЕС. Биометрический паспорт для поездки не обязателен, принимаются все действительные загранпаспорта.

После первой регистрации пользователи смогут проходить контроль через E-gates, что ускорит проверку при повторных поездках. На начальном этапе запуска системы возможны локальные задержки на отдельных пунктах пропуска, поэтому путешественникам советуют планировать время пересечения границы с запасом. Впоследствии процедура должна стать более быстрой и удобной, чем традиционный контроль.

