Эксглава Государственной фискальной службы Насиров взыскал с Украины почти 10 тысяч евро за плохое лечение
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров отсудил у Украины компенсацию в сумме 9750 евро из-за ненадлежащего медицинского обслуживания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
"Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Монахов и другие против Украины". В рамках этого дела бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров жаловался на непредоставление ему должного лечения во время содержания под стражей", – говорится в сообщении.
В заявлении бывшего главы ГФС также говорилось, что Высший антикоррупционный суд дважды предписывал перевести его в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти приказы, мол, выполнены не были. В конце концов Насирова госпитализировали ненадолго только в апреле 2024 года.
Напомним, весной суд взял под стражу эксчельника ГФС Насирова и увеличил для него размер залога. Он является фигурантом по делу о взятке более 700 миллионов гривен.