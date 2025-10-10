Эксглава Государственной фискальной службы Насиров взыскал с Украины почти 10 тысяч евро за плохое лечение

фото: lb.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

"Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Монахов и другие против Украины". В рамках этого дела бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров жаловался на непредоставление ему должного лечения во время содержания под стражей", – говорится в сообщении.

В заявлении бывшего главы ГФС также говорилось, что Высший антикоррупционный суд дважды предписывал перевести его в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти приказы, мол, выполнены не были. В конце концов Насирова госпитализировали ненадолго только в апреле 2024 года.

Напомним, весной суд взял под стражу эксчельника ГФС Насирова и увеличил для него размер залога. Он является фигурантом по делу о взятке более 700 миллионов гривен.