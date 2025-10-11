16:46  11 октября
12 октября: где в Украине не обойтись без зонтика

Иллюстративное фото: из открытых источников
На западе и юге Украины в воскресенье, 12 октября, ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Отмечается, что в Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на севере днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем 9-14 °, на юге и Закарпатье 12-17 °.

В Киеве 12 октября без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура в Киеве 12 октября была 24,8 в 1907 году, самая низкая – -4,9 в 1898 году.

Напомним, в конце сентября в Карпатах выпал первый снег. На горе Поп Иван зафиксировали морозную погоду и ветер.

