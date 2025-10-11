Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом написала и.о. главы ГНС Леся Карнаух, передает RegioNews.

По ее словам, за последнюю неделю цены на некоторые зарядные станции выросли до 30% из-за повышенного спроса при отключениях электроэнергии. Она подчеркнула, что подобные действия оптовиков недопустимы, поскольку люди в критических ситуациях вынуждены переплачивать.

"Желание заработать – логично, но не стоит пользоваться кризисом и искусственно поднимать цены. Например, одна сеть в течение двух часов подняла цену на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тыс. грн", – отметила Карнаух.

Налоговая также фиксирует случаи "серых" продаж и обещает реагировать на них. В рамках контроля за кассовой дисциплиной ГНС будет следить за правильностью установления цен для корректного начисления налогов.

"Рассчитываю, что искусственный скачок цен – временный. Главное - взаимоуважение и поддержка друг друга, и честная работа по единым правилам для всех", - подытожила и.о. председателя ГНС.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 11 октября, аварийные отключения электроэнергии не применяются ни в одной области Украины, пострадавшей от ударов минувшей ночью. В то же время энергетики продолжают восстановительные работы.