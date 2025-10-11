ГНС призывает продавцов не спекулировать на ценах во время блекаутов
Государственная налоговая служба призвала продавцов техники прекратить искусственное повышение цен на устройства резервного питания
Об этом написала и.о. главы ГНС Леся Карнаух, передает RegioNews.
По ее словам, за последнюю неделю цены на некоторые зарядные станции выросли до 30% из-за повышенного спроса при отключениях электроэнергии. Она подчеркнула, что подобные действия оптовиков недопустимы, поскольку люди в критических ситуациях вынуждены переплачивать.
"Желание заработать – логично, но не стоит пользоваться кризисом и искусственно поднимать цены. Например, одна сеть в течение двух часов подняла цену на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тыс. грн", – отметила Карнаух.
Налоговая также фиксирует случаи "серых" продаж и обещает реагировать на них. В рамках контроля за кассовой дисциплиной ГНС будет следить за правильностью установления цен для корректного начисления налогов.
"Рассчитываю, что искусственный скачок цен – временный. Главное - взаимоуважение и поддержка друг друга, и честная работа по единым правилам для всех", - подытожила и.о. председателя ГНС.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 11 октября, аварийные отключения электроэнергии не применяются ни в одной области Украины, пострадавшей от ударов минувшей ночью. В то же время энергетики продолжают восстановительные работы.