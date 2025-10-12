Фото: ілюстративне

З 12 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС запроваджують цифрову систему реєстрації в’їзду та виїзду для громадян, які подорожують на короткий термін

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

З 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запроваджують нову систему реєстрації в’їзду та виїзду – EES (Entry/Exit System). Вона охоплює всіх громадян, які не є громадянами ЄС і подорожують до країн Союзу на короткий термін. Мета нововведення – автоматизувати прикордонні процедури та замінити традиційне штампування паспортів на цифрову реєстрацію.

Для реєстрації у системі подорожуючі повинні надати свої біометричні дані. Це фотографія обличчя та відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років). Дані фіксують безпосередньо на кордоні або в аеропорту під час проходження контролю. Біометричні дані та паспортні відомості зберігатимуться в системі протягом трьох років після останнього в’їзду. При повторних поїздках повторна здача відбитків пальців не потрібна, лише оновлюється фото; у разі заміни паспорта процедуру доведеться пройти знову.

Реєстрація у EES стосується всіх громадян, які перебувають у ЄС до 90 днів протягом 180 днів. Виняток становлять особи з тимчасовим захистом, власники посвідок на проживання або довгострокових віз країн ЄС. Біометричний паспорт для поїздки не обов’язковий, приймаються всі дійсні закордонні паспорти.

Після першої реєстрації користувачі зможуть проходити контроль через E-gates, що значно пришвидшить перевірку при повторних поїздках. На початковому етапі запуску системи можливі локальні затримки на окремих пунктах пропуску, тому подорожуючим радять планувати час на перетин кордону з запасом. Згодом процедура має стати швидшою та зручнішою, ніж традиційний контроль.

