12 жовтня 2025, 11:40

В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року

12 жовтня 2025, 11:40
Фото: ілюстративне
З 12 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС запроваджують цифрову систему реєстрації в’їзду та виїзду для громадян, які подорожують на короткий термін

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

З 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запроваджують нову систему реєстрації в’їзду та виїзду – EES (Entry/Exit System). Вона охоплює всіх громадян, які не є громадянами ЄС і подорожують до країн Союзу на короткий термін. Мета нововведення – автоматизувати прикордонні процедури та замінити традиційне штампування паспортів на цифрову реєстрацію.

Для реєстрації у системі подорожуючі повинні надати свої біометричні дані. Це фотографія обличчя та відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років). Дані фіксують безпосередньо на кордоні або в аеропорту під час проходження контролю. Біометричні дані та паспортні відомості зберігатимуться в системі протягом трьох років після останнього в’їзду. При повторних поїздках повторна здача відбитків пальців не потрібна, лише оновлюється фото; у разі заміни паспорта процедуру доведеться пройти знову.

Реєстрація у EES стосується всіх громадян, які перебувають у ЄС до 90 днів протягом 180 днів. Виняток становлять особи з тимчасовим захистом, власники посвідок на проживання або довгострокових віз країн ЄС. Біометричний паспорт для поїздки не обов’язковий, приймаються всі дійсні закордонні паспорти.

Після першої реєстрації користувачі зможуть проходити контроль через E-gates, що значно пришвидшить перевірку при повторних поїздках. На початковому етапі запуску системи можливі локальні затримки на окремих пунктах пропуску, тому подорожуючим радять планувати час на перетин кордону з запасом. Згодом процедура має стати швидшою та зручнішою, ніж традиційний контроль.

Раніше повідомлялося, екскерівник ДФС Роман Насіров отримав від України майже 10 тисяч євро через неналежне медичне обслуговування під час тримання під вартою. Європейський суд з прав людини визнав порушення його прав, попри накази Вищого антикорупційного суду про госпіталізацію, яка відбулася лише частково у квітні 2024 року.

