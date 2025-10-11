13:37  11 жовтня
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
10:24  11 жовтня
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2025, 15:30

ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів

11 жовтня 2025, 15:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державна податкова служба закликала продавців техніки припинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Про це написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає RegioNews.

За її словами, за останній тиждень ціни на деякі зарядні станції зросли до 30% через підвищений попит під час відключень електроенергії. Вона наголосила, що подібні дії оптовиків є недопустимими, оскільки люди у критичних ситуаціях змушені переплачувати.

"Бажання заробити – логічне, але не варто користуватися кризою та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна мережа протягом двох годин підняла ціну на одну й ту саму зарядну станцію більше ніж на 2 тис. грн", – зазначила Карнаух.

Податкова також фіксує випадки "сірих" продажів та обіцяє реагувати на них. У межах контролю за касовою дисципліною ДПС слідкуватиме за правильністю встановлення цін для коректного нарахування податків.

"Розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Головне – взаємоповага та підтримка одне одного, і чесна робота за єдиними правилами для всіх", – підсумувала в.о. голови ДПС.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 11 жовтня, аварійні відключення електроенергії не застосовуються в жодній області України, що постраждала від ударів минулої ночі. Водночас енергетики продовжують відновлювальні роботи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли блекаут техніка ДПС ціна спекуляція
Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки
11 жовтня 2025, 12:14
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
11 жовтня 2025, 10:24
Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ
10 жовтня 2025, 23:23
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикл врізався в огорожу, загинув неповнолітній
11 жовтня 2025, 14:51
В Україні відновлюють електропостачання після нічних атак: ситуація в областях
11 жовтня 2025, 14:29
Якщо у нас блекаут – то й у Москві: обіцянка чи політичний театр
11 жовтня 2025, 14:08
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
11 жовтня 2025, 13:37
Звільнені з полону військові отримають щомісячно 50 тисяч грн – закон підписав Зеленський
11 жовтня 2025, 13:25
Інвестиції, енергетика, культура: Харківщина посилює співпрацю з Польщею
11 жовтня 2025, 12:46
Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки
11 жовтня 2025, 12:14
У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося
11 жовтня 2025, 11:38
Сили оборони України збили 54 ворожі БпЛА під час нічної атаки
11 жовтня 2025, 11:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »