ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає RegioNews.

За її словами, за останній тиждень ціни на деякі зарядні станції зросли до 30% через підвищений попит під час відключень електроенергії. Вона наголосила, що подібні дії оптовиків є недопустимими, оскільки люди у критичних ситуаціях змушені переплачувати.

"Бажання заробити – логічне, але не варто користуватися кризою та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна мережа протягом двох годин підняла ціну на одну й ту саму зарядну станцію більше ніж на 2 тис. грн", – зазначила Карнаух.

Податкова також фіксує випадки "сірих" продажів та обіцяє реагувати на них. У межах контролю за касовою дисципліною ДПС слідкуватиме за правильністю встановлення цін для коректного нарахування податків.

"Розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Головне – взаємоповага та підтримка одне одного, і чесна робота за єдиними правилами для всіх", – підсумувала в.о. голови ДПС.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 11 жовтня, аварійні відключення електроенергії не застосовуються в жодній області України, що постраждала від ударів минулої ночі. Водночас енергетики продовжують відновлювальні роботи.