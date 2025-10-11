ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів
Державна податкова служба закликала продавців техніки припинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення
Про це написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає RegioNews.
За її словами, за останній тиждень ціни на деякі зарядні станції зросли до 30% через підвищений попит під час відключень електроенергії. Вона наголосила, що подібні дії оптовиків є недопустимими, оскільки люди у критичних ситуаціях змушені переплачувати.
"Бажання заробити – логічне, але не варто користуватися кризою та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна мережа протягом двох годин підняла ціну на одну й ту саму зарядну станцію більше ніж на 2 тис. грн", – зазначила Карнаух.
Податкова також фіксує випадки "сірих" продажів та обіцяє реагувати на них. У межах контролю за касовою дисципліною ДПС слідкуватиме за правильністю встановлення цін для коректного нарахування податків.
"Розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Головне – взаємоповага та підтримка одне одного, і чесна робота за єдиними правилами для всіх", – підсумувала в.о. голови ДПС.
Нагадаємо, станом на ранок суботи, 11 жовтня, аварійні відключення електроенергії не застосовуються в жодній області України, що постраждала від ударів минулої ночі. Водночас енергетики продовжують відновлювальні роботи.