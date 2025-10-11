10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 10:03

Мінус ще 1060 загарбників за добу: втрати російської армії сягнули понад 1,1 мільйона

11 жовтня 2025, 10:03
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1060 російських окупантів, а також знищили 1 танк, 21 артилерійську систему, 219 безпілотників та 72 одиниці автомобільної й спеціальної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні загальні втрати противника становили близько 1 121 570 осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія все активніше залучає іноземних військових, намагаючись компенсувати величезні втрати на фронті. Кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії.

