Мінус ще 1060 загарбників за добу: втрати російської армії сягнули понад 1,1 мільйона

Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1060 російських окупантів, а також знищили 1 танк, 21 артилерійську систему, 219 безпілотників та 72 одиниці автомобільної й спеціальної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні загальні втрати противника становили близько 1 121 570 осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія все активніше залучає іноземних військових, намагаючись компенсувати величезні втрати на фронті. Кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії.