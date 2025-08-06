Чиновники "наошибались" в декларациях почти на 6 млрд грн

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Как передает RegioNews, об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

За январь-июнь должностные лица подали 706 311 деклараций. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024г.

Каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных. При этом сумма таких "погрешностей" - более 5,8 млрд грн или в среднем по 13,6 млн грн на декларацию.

"Из общего количества в 1534 проверки на конец июня завершено уже 1203 — то есть 78%. Нарушений не нашли только в 0,9% случаев – это 11 проверок", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сфере обороны и госзакупок. В частности, ДБР разоблачил ряд масштабных преступлений, свидетельствующих о системном характере злоупотреблений в критических сферах.